Llega el finde y la temperatura sigue en descenso: qué dice el pronóstico para este sábado en Mar del Plata

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Tras un viernes fresco per agradable en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció el organismo, bajará aún más la temperatura pero no se esperan lluvias.

Según indicó el SMN la madrugada contará con cielo algo nublado y una temperatura de 9 grados. El viento llegará desde el sudeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En horas de la mañana se espera un aumento leve de la temperatura, que alcanzaría los 12 grados, y un cielo ligeramente nublado. Por su parte, el viento rotará hacia el este entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde el cielo continuará del mismo modo, con una temperatura máxima de 16 grados. El viento mantendrá tanto su velocidad como su dirección.

Por la noche, el cielo volverá a estar algo nublado y la temperatura descenderá a unos 11 grados, con viento del este entre 7 y 12 kilómetros por hora.