Espectacular allanamiento: secuestraron grandes cantidades de metanfetamina

La Policía Federal Argentina realizó un allanamiento durante la noche del último viernes en una vivienda ubicada en Bronzini al 2100, en la que hallaron una gran cantidad de metanfetaminas, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737.

El operativo se llevó a cabo por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Este procedimiento se desprende de una causa iniciada en Caba, donde efectivos de la División Investigación del Robo Organizado detuvieron a un hombre oriundo de Mar del Plata y secuestraron seis kilos de metanfetamina. Las pesquisas posteriores establecieron que la madre del detenido residía en Mar del Plata y que el acusado solía frecuentar esa vivienda.

Con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata, los investigadores allanaron el domicilio y secuestraron 246 pastillas de éxtasis, 188 gramos de marihuana, seis teléfonos celulares y tres notebooks, elementos considerados de importancia como prueba en la causa.