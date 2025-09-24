Espectacular operativo: recuperan 22 vehículos y 120 autopartes con pedido de secuestro

El Intendente se expresó al respecto y dio a conocer un video.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, el Emvial y el Emsur, realizó este miércoles un operativo de control en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad bonaerense. Como resultado, se recuperaron 22 vehículos y 120 autopartes, varias de ellas con pedido de secuestro activo.

El procedimiento incluyó distintos allanamientos en jurisdicción de la Comisaría Decimosexta, donde se incautaron elementos de interés para la causa que permanece bajo investigación del Ministerio Público Fiscal.

Las autoridades remarcaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para combatir el delito, con foco en el mercado ilegal de autopartes y vehículos robados.

En ese sentido, el intendente Guillermo Montenegro se expresó a través de su cuenta de la red social X: "Una acción más dentro del marco del orden del espacio público frente a la organización de las mafias de los trapitos que son los que se adueñan de las calles y marcan los autos para robarlos".

"Participaron las áreas de seguridad, Emvial y Emsur en conjunto con la policía y la fiscalía interviniente", agregó el Jefe Comunal en la publicación que estuvo acompañada de un video.

Desde el Municipio destacaron el resultado positivo del operativo y subrayaron la importancia del trabajo coordinado entre los diferentes organismos para reforzar la prevención y el esclarecimiento de hechos delictivos.