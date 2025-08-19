El partido empezó desde temprano: Peñarol calentó la previa vs Racing y Aerolíneas Argentinas hizo un descargo

En las últimas horas la empresa de aerolíneas salió a cuestionar la actitud del plantel del equipo uruguayo durante su vuelo a Buenos Aires.

En la previa del partido que jugarán este martes a la noche Racing y Peñarol por la Copa Libertadores, el plantel del equipo uruguayo se vio envuelto en una polémica por su comportamiento durante su vuelo a Buenos Aires, el cual quedó registrado en un video y fue fuertemente criticado por Aerolíneas Argentinas.

Si bien Peñarol viajó a Buenos Aires el domingo, desde la aerolínea se hicieron eco de las imágenes en las últimas horas y fueron contundentes al expresarse al respecto. En el video se los ve a los futbolistas motivándose unos a otros con cánticos, gritos y saltos sobre los asientos de un avión de Aerolíneas Argentinas.

“Y dale alegría, alegría, a mi corazón. La Copa Libertadores es mi obsesión. Tenés que dejar el alma y el corazón, tenés que dejarlo todo por Peñarol. Y ya verás, la Copa Libertadores vamos a ganar", cantaban jugadores y cuerpo técnico.

Uno de los más efusivos era Maximiliano Olivera, capitán del equipo, quien además se paró sobre el asiento del avión, se puso a saltar y lo zarandeó. Los demás integrantes del plantel también usaban las cabeceras a modo de bombo.

La situación duró apenas unos segundos e incluso se llega a ver la advertencia de una azafata que se acerca para advertirle: “Con el asiento no”.

Luego de que el video se viralizara en redes sociales, Aerolíneas Argentinas compartió las imágenes con un breve pero crítico comunicado a través de la cuenta de la empresa en X.

“Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio”, dijeron desde la compañía que conduce Fabián Lombardo, haciendo un paralelismo con la canción de cancha que cantaba el plantel en pleno vuelo. “Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”, cerraron desde Aerolíneas en un mensaje publicado este martes a la mañana.