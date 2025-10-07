"Es el trapito de la otra cuadra": se le metió en su auto, lo revisó sin apuro y le robó todo lo que tenía

Un hombre denunció que le robaron dinero y distintos objetos de valor del interior de su auto y afirma que cuando fue a la comisaría a radicar la denuncia no obtuvo la mejor de las respuestas.

El hecho fue filmado este lunes, minutos antes del mediodía sobre la avenida Luro al 7200: en las imágenes se ve un Fiat Cronos estacionado y a los segundos, un hombre, que muy tranquilo, asciende al rodado sin forzar en ningún momento la cerradura. Luego de más de 2 minutos de estar en el habitáculo, revolviendo la guantera y otros espacios, se baja con una bolsa y se pierde al alcance de la cámara.

Esta mañana Ezequiel, el dueño del auto, contó que los vecinos saben quién es el delincuente. “Me robaron un bolso de mi trabajo, camperas y una billetera con 100 mil pesos y documentos. Usaron un inhibidor. Yo justo había bajado porque soy proveedor y enseguida el tipo se subió al auto. ¡Estuvo más de 2 minutos adentro!”, comentó indignado a 0223.

El hombre luego de sufrir el robo, comenzó a hablar con vecinos y comerciantes, se enteró que el uso de inhibidores de señales de la alarma, trabajan en el barrio. “Me dicen que el que me robó está todos los días después de las 12 del mediodía por la zona. ¡Son los trapitos de la otra cuadra!”, afirmó.

La denuncia fue radicada en la comisaría cuarta.

Pero lo peor fue cuando se dirigió a radicar la denuncia a la comisaría cuarta y la respuesta que tuvo de un efectivo policial. “Me dijeron que había denuncias hechas por lo mismo, pero como es hurto, los detienen un rato y después los sueltan”, lamentó.