Motochorro arrastró a una monja y la dejó noqueada en la calle: mirá el impactante video

La inseguridad volvió a golpear con crudeza en Córdoba capital. Una monja fue brutalmente asaltada y arrastrada por un motochorro en barrio Las Palmas, en un hecho que quedó registrado por una cámara de seguridad y generó fuerte indignación.

El ataque ocurrió minutos antes de las 16 del último lunes. En las imágenes puede verse a la mujer caminar tranquila a punto de cruzar la vereda hasta que, de repente, un delincuente en moto se abalanza sobre ella para arrebatarle el bolso que llevaba colgado.

Con la moto aún en movimiento, el ladrón se aferró con fuerza al bolso, mientras que la víctima intentó resistirse. En cuestión de segundos, la arrastró con violencia por el asfalto y la hizo caer al suelo, donde quedó completamente noqueada.

El atacante, vestido con pantalón rojo y gorra, se bajó del vehículo, terminó de quitarle las pertenencias y huyó a toda velocidad como si nada, dejando a la mujer inconsciente en medio de la calle.

Las imágenes muestran luego cómo la monja intenta mover un brazo, hasta que vecinos se acercan para auxiliarla tras escuchar los gritos y el ruido del impacto.

Minutos después, un servicio de emergencias médicas llegó al lugar y asistió a la víctima, quien fue trasladada a un centro de salud para su atención. Por su parte, el ladrón se encuentra prófugo.