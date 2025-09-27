Racing y Flamengo ya tienen fecha y hora para las semifinales
La Conmebol dio a conocer los días que se disputarán los choques para buscar los finalistas del torneo más importante de América.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Conmebol confirmó el fixture para las semifinales de la Copa Libertadores, que tiene como único representante argentino a Racing.
La ida de la serie entre Racing y Flamengo de Brasil se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a las 21.30 en el mítico Maracaná, donde la “Academia” tendrá el durísimo desafío de superar al equipo que tiene uno de los mejores planteles de América y en uno de los estadios más complicados del mundo. La vuelta será el miércoles 29 de octubre, en el “Cilindro de Avellaneda”, también a las 21:30.
Racing se metió en las semifinales de la Copa Libertadores luego de 28 años, tras superar 2-0 en el global a Vélez en una serie de cuartos de final que se definió por detalles. Por su parte, el "mengao" ratificó su poderío a nivel continental y se metió otra vez entre los cuatro mejores luego de vencer a Estudiantes por penales.
La otra semifinal tendrá como protagonistas a Palmeiras de Brasil, que es uno de los grandes candidatos a ganar esta Copa Libertadores, y a Liga de Quito de Ecuador, que se convirtió en la gran sorpresa luego de eliminar a Botafogo y a San Pablo. La ida será el jueves 23 de octubre a las 21:30 en Ecuador, mientras que la vuelta se disputará siete días después, a la misma hora, en la cancha del Palmeiras.
Temas
Lo más
leído