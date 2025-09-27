Racing y Flamengo ya tienen fecha y hora para las semifinales

La Conmebol confirmó el fixture para las semifinales de la Copa Libertadores, que tiene como único representante argentino a Racing.

La ida de la serie entre Racing y Flamengo de Brasil se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre a las 21.30 en el mítico Maracaná, donde la “Academia” tendrá el durísimo desafío de superar al equipo que tiene uno de los mejores planteles de América y en uno de los estadios más complicados del mundo. La vuelta será el miércoles 29 de octubre, en el “Cilindro de Avellaneda”, también a las 21:30.

Racing se metió en las semifinales de la Copa Libertadores luego de 28 años, tras superar 2-0 en el global a Vélez en una serie de cuartos de final que se definió por detalles. Por su parte, el "mengao" ratificó su poderío a nivel continental y se metió otra vez entre los cuatro mejores luego de vencer a Estudiantes por penales.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Palmeiras de Brasil, que es uno de los grandes candidatos a ganar esta Copa Libertadores, y a Liga de Quito de Ecuador, que se convirtió en la gran sorpresa luego de eliminar a Botafogo y a San Pablo. La ida será el jueves 23 de octubre a las 21:30 en Ecuador, mientras que la vuelta se disputará siete días después, a la misma hora, en la cancha del Palmeiras.

