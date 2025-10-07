Milei en Mar del Plata: el presidente encabezará una caravana en el centro de Güemes

Milei volverá a realizar una caravana en Mar del Plata, como en la campaña de 2023.

El presidente Javier Milei encabezará esta tarde una caravana en Mar del Plata en el centro comercial de Güemes, en el marco del relanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert.

El evento buscará replicar en la ciudad las caravanas que el partido de gobierno viene llevando adelante en diferentes puntos del país, y que en la mayoría de los casos terminaron con incidentes o cancelaciones. Por este motivo, se espera un fuerte operativo de seguridad para evitar desmanes y garantizar la seguridad del presidente y candidatos.

Montenegro y Santilli estuvieron presentes en el acto y show musical de Milei en Buenos Aires.

“La caravana la vamos a hacer a las seis de la tarde, en un contacto estrecho y cara a cara con con los vecinos”, detalló el dirigente marplatense y candidato a diputado nacional Alejandro Carrancio, en diálogo con 0223 y en la antesala de la inauguración de la fábrica Lamb Weston en el Parque Industrial, evento en el cual también participa Milei.

“Va ser una caravana como las que tiene acostumbrado Javier, en donde los vecinos lo podrán saludar, sacarse fotos y tener un un cara a cara con con el presidente, algo que no es muy habitual en los presidentes”, resaltó Carrancio ante el pedido de mayores detalles sobe el evento que está convocado en Güemes y Avellaneda, en el cual también estarán presentes el ahora primer candidato Diego Santilli y otros integrantes de la lista como Karen Reichardt y Sebastián Pareja, además del intendente Guillermo Montenegro.