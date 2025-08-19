Carrancio: “Tenemos el objetivo que La Libertad Avanza gobierne Mar del Plata desde 2027”

Alejandro Carrancio se transformó en el nombre propio más relevante para la política marplatense tras el reciente cierre de listas para las elecciones nacionales de octubre. El dirigente de La Libertad Avanza ocupa el séptimo lugar de la nómina encabezada por José Luis Espert y de esa forma se aseguró un lugar en la Cámara de Diputados a partir de diciembre. Y luego de la novedad, el armador libertario ya se esperanza con la posibilidad que su espacio gobierne la ciudad desde 2017.

“Falta tanto para 2027, pero obviamente tenemos el proyecto de que La Libertad Avanza conduzca la ciudad desde 2027, después se verá en qué tiempos habrá que pensar en eso”, sostuvo Carrancio durante una entrevista con Extra y ante la consulta de si él mismo ya se perfila como candidato a intendente.

“Falta muchísimo, yo ahora estoy postulándome a diputado nacional, tengo el orgullo y la responsabilidad de que el presidente y Karina Milei hayan confiado en mí para que represente a La Libertad Avanza en el Congreso y hoy tengo la cabeza puesta en eso. No hay que perder el foco, sabemos que tenemos una misión muy importante para llevar adelante proyectos que el gobierno necesita en el Congreso. En La Libertad Avanza tenemos muchos cuadros muy interesantes que tranquilamente podrían postularse a la intendencia”, analizó el actual coordinador del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).

También esquivó las definiciones respecto a si se empieza a ver una proyección de Montenegro como eventual aspirante a la gobernación en dos años. “Corresponde preguntarle a él cuáles son sus intenciones, que no las ha hecho públicas. Ahora está haciendo una campaña muy buena, rescato que él sale de su zona de confort para encarar una campaña poniéndole el cuerpo”, reflexionó.

“Va a ser una elección difícil”

Pero antes de las nacionales de octubre, La Libertad Avanza tendrá como primer desafío las bonaerenses del 7 de septiembre, donde Carrancio confía en realizar una buena tarea en las ocho secciones electorales. “Estamos muy bien con la campaña nuestra, sabemos que va a ser una elección difícil, que está pareja en un territorio que es el bastión del peronismo”, dijo.

Consultado sobre las propuestas con las que La Libertad Avanza va a estas elecciones, en un contexto donde la convocatoria de los principales espacios va más por la negativa a su contrincante que por sus proyectos propios, Carrancio destacó que “por ser oficialismo nacional lo que hoy estamos buscando es defender el proyecto que el presidente Milei nos va marcando y darle en las legislatura y a nivel nacional el espaldarazo legislativo para poder acompañar”.

“Las propuestas van por la baja de impuestos, la desregulación, la derogación de un montón de normas que están fuera de contexto, con ayudar al privado a que pueda desarrollarse y no tenga trabas del Estado”, dijo más en detalle.

Por último, adelantó que “está la idea que en octubre podamos tener a Javier (Milei) en Mar del Plata” para reforzar la campaña nacionales, aunque ello está sujeto a diversas confirmaciones con las complicaciones propias que tiene la agenda presidencial.