Kicillof se calza la campaña al hombro y tendrá una intensa recorrida por la Quinta Sección

El gobernador Axel Kicillof mantendrá el miércoles una intensa agenda de campaña en la Quinta Sección electoral, donde realizará inauguración de obras en tres distritos claves de la región, con la finalidad de marcar una contraposición con el gobierno de Javier MIlei y su decisión de abandonar la obra pública.

Según adelantó este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el mandatario bonaerense llevará adelante actos en Balcarce, Tandil y Villa Gesell, tres de los municipios con mayor padrón luego de General Pueyrredon. De esta manera, Fuerza Patria busca mantener una fuerte presencia del gobierno provincial en plena campaña, donde el exministro de Economía ya visitó Santa Clara, Miramar y Mar del Plata.

En primer término encabezará en Balcarce un acto de entrega de patrulleros junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, mientras que luego inaugurará un Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps), donde la Provincia realizó una inversión de 1.500 millones de pesos. El llamado “hospitalito” contará con seis consultorios, cuatro de ellos destinados para la atención general, incluida la especialización en odontología y ginecología.

Kicillof inaugurará un nuevo tramo de la Autovía 11.

También en Balcarce habrá un tercer evento, con la inauguración de una línea de media tensión, con una inversión de 1000 millones de pesos para la mejora de la potencia instalada, y através de la cual se incorporarán cuatro mil nuevos usuarios en Balcarce.

Luego, Kicillof se trasladará a Tandil para realizar la entrega de 52 viviendas sociales realizadas junto con la Asociación Corazón Tandilense, en el marco del programa Solidaridad. Según detalló el gobierno, en el plan se realizó una inversión de 3 mil millones, y se suma a 48 viviendas ya entregadas y otras 56 que se siguen construyendo en el mismo predio.

Por último, en Villa Gesell se llevará adelante la inauguración de un nuevo tramo de la transformación de la Ruta 11 en Autovía. En este caso, se estrenará un tramo de 2,5 km. a la altura de los accesos de Mar de las Pampas y Mar Azul, en el marco de una obra que permitirá contar con autovía en todo el tramo atlántico San Clemente del Tuyú y Mar del Plata, con una inversión total de más de 100 mil millones.