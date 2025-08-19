La ilusión de Aldosivi que favorece a los hinchas de Boca: ¿habrá visitantes en Mar del Plata?

Una vez que la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) firmó el documento con el castigo para Aldosivi, lo primero que se cruzó en la cabeza de los marplatenses fue el esperado duelo frente a Boca. Tres fechas con la platea, únicamente, habilitando solo a los socios a ingresar cancelaban la posibilidad de recibir visitantes contra el Xeneize.

La fiesta que esperan Aldosivi y Boca.

Dentro de un Torneo Clausura que inició con el anuncio entre bombos y platillos del Chiqui Tapia por el regreso del público visitante, la ilusión aldosivista coincidía con la de los hinchas de Boca marplatenses (y de todo el país): poder ver el duelo pautado, en principio, para el 31 de agosto con las dos parcialidades. Pero la violencia a la vista de todos en el partido vs Newell´s cambió los planes.

Los bombos y las banderas, contra Belgrano, no ingresaron.

¿Cuál es la estrategia del los dirigentes del Tiburón para flexibilizar la pena? En principio, las charlas del club del puerto con la casa madre del fútbol argentino abrieron un canal confiable. Es que si bien los organismos de seguridad provinciales tomaron la decisión de sancionar a Aldosivi por los conocidos hechos de violencia, la resolución de impedir el ingreso de los "no socios" y el derecho de admisión fueron decisiones que evitaron la concurrencia de los causantes de los desmanes, en una prueba que funcionó en el partido contra Belgrano.

Por estas horas, funcionarios provinciales se encuentran analizando la chance de que el duelo entre el equipo marplatense y Boca pueda tener hinchas visitantes, lo que le daría otro marco al Minella y la chance a miles de hinchas del equipo de Miguel Ángel Russo de estar en el estadio para ver a Leandro Paredes y compañía.