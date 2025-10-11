Atención, hinchas de Aldosivi: el “Tiburón” está obligado a ganar ante Huracán
Con los resultados de la jornada, el equipo de Guillermo Farré está obligado a sumar de a tres para volver a meterse en la pelea.
Aldosivi jugará mañana con Huracán en el José María Minella por la fecha 12 del Torneo Clausura sabiendo que sus rivales directos sumaron ambos de a tres y está obligado a ganar para no perderles pisada y quedar relegado en el último puesto tanto de la tabla anual como la de promedios.
Ayer por la tarde, San Martín de San Juan dio el batacazo en el Nuevo Gasometro y le ganó 1-0 a San Lorenzo. Con este resultado el "Tiburón" volvió a quedar último en ambas tablas.
Mientras que esta tarde, Talleres en la última jugada le ganó 2-1 a Gimnasia de La Plata en El Bosque y también estiró la ventaja con el equipo marplatense.
Con estos resultados la tabla actualizada quedó:
- 24) Banfield: 29 pts
- 25) Gimnasia 29 pts
- 26) Talleres 27 pts
- 27) Sarmiento 27 pts
- 28) Godoy Cruz 26 pts
- 29) San Martín de San Juan 23 pts
- 30) Aldosivi 21 pts
Esta tabla esta actualizada pero les falta jugar sus respectivos partidos de la fecha a Banfield, Sarmiento, Godoy Cruz y Aldosivi.
