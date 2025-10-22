Hacía extorsiones telefónicas: la ayudaban su hermano y su padrastro desde la cárcel

El avance de una investigación a cargo del fiscal Rodolfo Moure con los datos recabados por la Sub DDI Balcarce permitió realizar tres allanamientos en el conurbano en el marco de dos extorsiones telefónicas que sufrieron dos jóvenes de 20 y 25 años entre junio y agosto de este año.

Autoridades policiales confirmaron que las víctimas denunciaron haber sido engañados en redes sociales, recibir amenazas de personas que se hacían pasar por policías y que le exigían la entrega de altas sumas de dinero a cambio de no iniciarles causas penales en su contra.

A partir de las tareas de investigación desarrolladas por la Sub DDI con el análisis del tráfico de comunicaciones cursadas y la ubicación de las antenas que dieron coberturas a las líneas de los agresores, se pudo identificar a una mujer de 34 años oriunda de San Miguel como la responsable de las maniobras.

“Para hacerse del dinero contaba con el apoyo de su hermano, con domicilio en la localidad de José C. Paz y de su padrastro, quien se encuentra cumpliendo condena en la Unidad Penal N°3 de San Nicolás en una causa por homicidio agravado”, agregaron.

Personal de la Sub DDI Balcarce con el apoyo de oficiales de San Miguel, José C. Paz y San Nicolas y del grupo GAD de Pilar llevaron adelante las órdenes de allanamiento y requisa personal avaladas por el Juez de Garantías Juan Tapia.

En los operativos identificaron a los sospechosos, los notificaron de la formación de causa y secuestraron varios celulares que serán remitidos a sede fiscal con fines periciales.