Se voló el techo de una casa por el tremendo viento de la noche del miércoles

Los bomberos llegaron al lugar para resguardar a las familias. Foto y crédito: Radio Gabal.

El hecho generó alarma entre los vecinos de la zona, quienes alertaron a los servicios de emergencia. Una dotación de bomberos voluntarios trabajó en el lugar para asegurar la estructura y evitar riesgos mayores.

En la noche de este miércoles, una vivienda en construcción ubicada en calle 35 entre 46 y 48 sufrió la voladura completa de su techo como consecuencia de los intensos vientos que azotan a la ciudad de Balcarce.

Hasta el momento no se registraron heridos, aunque se evaluaron los daños ocasionados por el fenómeno climático.

La situación en Mar del Plata

De acuerdo a las declaraciones del responsable de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, se registraron nueve árboles caídos principalmente sobre la avenida Libertad y en el Bosque Peralta Ramos. “Lo bueno es que todo paso en la via pública”, sostuvo.

Complicaciones en diferentes barrios marplatenses.

El único caso “complicado” hasta el momento fue un árbol caído que destrozó parte del paredón del Instituto de enseñanza privada Gianelli. “Solo hubo árboles caídos, no hubo llamados por voladura de techos u otras complicaciones”, dijo.