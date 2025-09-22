Primavera cero: la semana arranca con mucho frío, un alerta por vientos y chaparrones

Como es habitual en Mar del Plata, la primavera no quiere arrancar y luego de un fin de semana pasado por agua, el pronóstico no da muy buenas noticias para “La Feliz”.

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un lunes ventoso, con un alerta amarilla, lluvias y frío. El reporte señala que la temperatura oscilará entre los 4 y 15 grados, pero que por efectos del viento, será menor.

Según el organismo, se espera una mañana soleada, fría y una tarde inestable, con la posibilidad de chaparrones que se extenderán por la noche.

Por la tarde rige un alerta amarilla por vientos del sudoeste, con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h, por lo que solicita precaución al transitar por la calle.