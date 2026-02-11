Crimen en Batán: el abogado Fernando Burlando representará a la familia de la víctima

El abogado penalista Fernando Burlando fue aceptado este miércoles como representante del particular damnificado en la causa por el crimen de Lucas Larroque a la salida de un boliche en la ciudad de Batán. El profesional estará acompañado por el abogado Juan Alberto Tiberio.

La Justicia de Garantías notificó hace instantes a las partes que cumplido el pago de las tasas de justicia y los aportes de ley, los profesionales tienen los derechos y facultades conferidas en su rol de particular damnificado.

Por el crimen de Larroque permanece detenido desde el domingo Lautaro Galván Vieytes, de 18 años, que se negó a declarar ante el fiscal Leandro Arévalo y permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Su detención se dió en el lugar del hecho ante múltiples testigos que vieron como pateó dos veces a la victima cuando estaba tirada sin moverse en el piso. Ese accionar fue registrado por varias personas con sus celulares y no dejan duda acerca del accionar del imputado.

Galván Vieytes, que no registra procesos penales previos como mayor de edad, está imputado por homicidio agravado por alevosía. La calificación dispuesta por la Unidad Funcional de Instrucción N°7 prevé una pena de prisión perpetua.