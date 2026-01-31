Boca Juniors acelera por un delantero: Riquelme va por un tercer refuerzo y ya hay dos nombres en carrera

Aunque el mercado de pases ya cerró, Boca Juniors aún tiene una ventana abierta por la lesión de Rodrigo Battaglia y Juan Román Riquelme apunta a reforzar un puesto clave: el centrodelantero.

El mercado de pases de la Liga Profesional bajó la persiana el martes pasado, pero en Boca Juniors saben que todavía queda una bala en la recámara. La grave lesión de Rodrigo Battaglia, que lo marginará de las canchas entre ocho y nueve meses, le permite al Xeneize incorporar un futbolista más. Y aunque el exjugador de Atlético Mineiro no es delantero, la prioridad de la dirigencia está clara: sumar un nuevo ‘9’.

El inicio de 2026 fue cuesta arriba para Claudio Úbeda, que arrancó la temporada sin sus principales atacantes. Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez comenzaron el año lesionados y se perdieron los primeros partidos, mientras que Lucas Janson sufrió una molestia ante Deportivo Riestra y tampoco estuvo disponible frente a Estudiantes. Iker Zufiaurre respondió cuando le tocó, pero en el Consejo de Fútbol consideran que Boca necesita un nombre de mayor peso ofensivo.

En los últimos días antes del cierre del mercado, la dirigencia terminó de abrochar a Santiago Ascacibar y a Ángel Romero pero aún le restan jugadores de peso en el ataque para poder pelear la Copa Libertadores y el resto de campeonatos locales.

Según informó Planeta Boca, hay dos delanteros en carpeta y la decisión será excluyente: Matías Arezo o Ezequiel “Chimy” Ávila. La idea es avanzar por uno solo y descartar al otro en las próximas horas, con el objetivo de cerrar rápidamente al atacante que complete el plantel para el primer semestre.

El Chimy Ávila aporta experiencia y recorrido. Con 31 años, lleva siete temporadas en el fútbol español, donde vistió las camisetas de Huesca y Osasuna antes de recalar en el Real Betis. Desde su llegada al club andaluz en 2023, convirtió 7 goles en 53 partidos oficiales. Además, es argentino y el Betis es dueño de su pase, dos factores que podrían simplificar la negociación.

Del otro lado aparece Matías Arezo, una apuesta con presente goleador y proyección. Con apenas 23 años, el uruguayo es el centrodelantero de Peñarol, club al que regresó en julio tras su paso por Gremio. Está a préstamo hasta fines de 2026 y desde su vuelta al manya suma 12 goles en 24 partidos, números que entusiasman a Riquelme y al cuerpo técnico.

La balanza hoy tiene argumentos de ambos lados: la experiencia y la viabilidad contractual juegan a favor del Chimy Ávila, mientras que la edad y el poder de gol reciente inclinan la mirada hacia Arezo. En Boca Juniors saben que no hay margen para equivocarse y que el elegido deberá responder de inmediato en la Liga Profesional. La decisión final está en manos de Riquelme.