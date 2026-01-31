Parece que no aprendieron: la barra de U de Chile volvió a protagonizar hechos graves en el Nacional

Luego de poco más de cinco meses de los incidentes en el Libertadores de América por la Copa Sudamericana, la U debutó en el campeonato local con violencia, incendios y detenidos.

El inicio de la Liga Chilena dejó una imagen alarmante para U de Chile, que volvió a quedar en el foco por la violencia en las tribunas. Durante el partido ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, la barra brava del club protagonizó graves incidentes que obligaron a suspender momentáneamente el encuentro y encendieron todas las alarmas en el fútbol nacional.

El empate 0-0 pasó rápidamente a un segundo plano. Apenas comenzado el torneo, integrantes de la barra “Los de Abajo” iniciaron una protesta contra el precio de las entradas que escaló de manera peligrosa. En la tribuna sur se registraron incendios que generaron pánico entre los asistentes, con humo visible desde distintos sectores del estadio y la intervención urgente de personal de seguridad.

Las llamas obligaron a detener el partido durante varios minutos, mientras se intentaba controlar la situación. Pero el incendio fue solo una parte del problema. Según informaron fuentes oficiales, hubo enfrentamientos directos con Carabineros, intentos de invasión al campo de juego y destrozos de butacas, lo que elevó aún más la tensión en el recinto deportivo.

El accionar de “Los de Abajo” volvió a reabrir el debate sobre la violencia en los estadios chilenos, una problemática que parece lejos de resolverse. En este caso, un reclamo que podría haberse canalizado por vías formales terminó derivando en hechos graves que pusieron en riesgo a familias, trabajadores del estadio y a los propios hinchas.

Este episodio no es aislado y se suma a antecedentes recientes que ya habían generado preocupación. En agosto del año pasado, hinchas de Universidad de Chile estuvieron involucrados en incidentes en Avellaneda, lo que dejó al club bajo la lupa a nivel internacional. La reiteración de estos hechos vuelve a comprometer la imagen institucional de la U.

Tras lo ocurrido, cuatro simpatizantes fueron detenidos y Universidad de Chile emitió un comunicado oficial repudiando los hechos. La dirigencia anunció que presentará querellas por daños y desórdenes en el marco de la ley de violencia en los estadios y no descartó sanciones deportivas. Mientras tanto, el fútbol quedó otra vez relegado, y la gran pregunta sigue siendo hasta cuándo la violencia seguirá marcando el camino de la U de Chile en la Liga Chilena.