Carlos Alcaraz hace historia en el Australian Open y logra un récord que parecía imposible

Con apenas 22 años, el español venció a Novak Djokovic en una final memorable y se convirtió en el campeón más joven en ganar los cuatro Grand Slams.

Carlos Alcaraz escribió una página dorada en la historia del tenis al consagrarse campeón del Australian Open, el único Grand Slam que le faltaba en su carrera. En una final de altísimo nivel disputada en Melbourne, el español derrotó a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 y se transformó en el jugador más joven de todos los tiempos en conquistar los cuatro grandes del circuito.

El arranque del partido tuvo un claro dominador. Djokovic, con la experiencia que lo convirtió en el tenista más ganador de la historia, impuso condiciones desde el primer game. Con golpes profundos, ángulos precisos y una enorme solidez mental, el serbio logró dos quiebres y se llevó el primer set por un contundente 6-2 en apenas 33 minutos, dando la sensación de tener el control absoluto de la final en Australia.

Lejos de derrumbarse, Alcaraz mostró una madurez notable para su edad. En el segundo set ajustó su devolución, comenzó a mover a Djokovic de lado a lado y aprovechó una ráfaga de errores no forzados del serbio. Con dos quiebres consecutivos, el español se adueñó del parcial por 6-2 y emparejó el partido, encendiendo al público del Rod Laver Arena.

El tercer set marcó el quiebre definitivo del encuentro. Ambos sostuvieron un nivel altísimo hasta que Alcaraz consiguió el quiebre clave para ponerse 3-2. Desde allí, el español fue implacable con su servicio y cerró el parcial por 6-3, quedando a un solo set de completar el Grand Slam de carrera y alcanzar un récord histórico en el Australian Open.

Djokovic dio pelea hasta el final. En el cuarto set salvó seis break points en un game maratónico y mantuvo la paridad hasta el 3-3. Sin embargo, en los momentos decisivos volvió a aparecer la valentía de Alcaraz, que sacó adelante un game clave con su servicio y presionó constantemente al resto, llevando el marcador al 6-5 a su favor.

El desenlace fue el broche perfecto para una final inolvidable. Alcaraz quebró en el momento justo y selló el 7-5 que lo consagró campeón del Abierto de Australia. Con apenas 22 años, el español ya ganó Roland Garros, Wimbledon, US Open y ahora Melbourne, convirtiéndose en el más joven en lograrlo y confirmando que el futuro del tenis ya es una realidad.

De esta manera el joven murciano consiguió su título N° 25 en su carrera y su séptimo Grand Slam siendo considerado como uno de los futuros más grandes de la historia de este deporte.