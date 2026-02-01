Obra pública: cuáles son las tres intervenciones de alto impacto que prevén para 2026

La Secretaría de Obras fijó metas más moderadas en cuanto a la ejecución de obra pública para 2026 dentro del Presupuesto, luego de un 2025 en el que volvió a evidenciarse una marcada subejecución de partidas, si bien sobresalen algunas intervenciones con alto impacto social, tanto en el ámbito educativo como turístico.

De acuerdo a lo informado en el Presupuesto 2026, el Municipio prevé una inversión de $9.319 millones, un 4,6% por encima de los $8.905 millones establecidos para 2025, una pauta muy por debajo del aumento promedio del presupuesto, que ronda el 42%. A esto se suma la baja ejecución presupuestaria registrada en los seis años de gobierno del Pro: al tercer trimestre del año pasado apenas se había ejecutado el 35% de los fondos con que contaba para 2025 la Secretaría de Obras, que conduce el radical Jorge González.

Si bien aún resta conocer información complementaria, como las fuentes de financiamiento, el gobierno incluyó 11 partidas para obra pública, de las cuales seis cuentan con una identificación precisa. Las cinco restantes corresponden a títulos genéricos, entre los que se destaca uno de “Mejoramiento del Espacio Público”, que concentra $3.431 millones. Habrá que esperar la publicación de la planilla de metas para conocer detalles de esa inversión.

El edificio nuevo para la Esmet 1 vuelve a estar dentro del Presupuesto.

Entre las nuevas obras que el gobierno pretende ejecutar en el año en curso, se destaca una que ya viene formando parte de presupuestos anteriores pero que aún no comenzó a concretarse. Se trata de la primera etapa de la construcción del nuevo edificio de la Esmet N°1, el tradicional establecimiento de Juan B. Justo que desde hace años atraviesa una fuerte crisis edilicia y funciona en un inmueble alquilado por la Comuna.

Ahora se volvió a incluir una partida, en este caso de $2.028 millones, para iniciar los trabajos. Las últimas novedades conocidas en 2025 daban cuenta de tareas que se venían realizando desde la Secretaría de Educación junto a la Esmet N°1 para definir la ubicación del nuevo edificio.

El Presupuesto 2026 llega además con dos novedades en materia de obra pública, orientadas a la puesta en valor de dos de los principales paseos costeros de Mar del Plata. Por un lado, se invertirán $770 millones para la valorización del Paseo Punta Iglesias, con intervenciones en el sector del Puente de las Américas, los Molinos y el Muelle de los Pescadores. Se trata de la continuidad de las tareas que el año pasado concluyeron con el recambio de veredas del camino que va de Punta Iglesias a las playas de La Perla.

En 2026 se prevé terminar la construcción del Cema Batán.

En segundo lugar, se destinarán $249 millones para una primera etapa de la renovación del frente costero, en el tramo del Paseo Jesús de Galíndez y Rawson. También será nueva la obra del Caps Apand, cuya primera etapa cuenta con una inversión de $207 millones.

Por otro lado, se incluyó una partida para la finalización de una de las obras más importantes que el Municipio ejecuta en los últimos años: el Cema Batán. Se destinarán $1.635 millones para los trabajos previstos en 2026.

El resto de los ítems, como se señaló previamente, cuentan con títulos genéricos: trabajos en jardines de infantes, escuelas y caps ($133 millones), trabajos en edificios municipales ($145 millones), puesta en valor de edificios varios ($100 millones) y ejecución de cruces accesibles ($261 millones).