Kimberley ya conoce su rival para los playoffs

Kimberley y Círculo se frentaron tres veces en la temporada, con dos triunfos del "dragón" y uno del "capataz".

Con un objetivo cumplido que fue meterse en Zona Campeonato y evitar rápidamente la lucha por el descenso y el otro que no se alcanzó, que era ingresar nuevamente en la Copa Argentina, Kimberley finalizó la segunda fase del Torneo Federal A y ya conoce el rival para la primera instancia de playoffs: será Cipolletti de Río Negro.

Un viejo conocido. Compartieron zona en la primera fase y en la segunda, terminaron 12 y 13 en la tabla general de la Reválida y se medirán cara a cara buscando un pasaje a la tercera etapa. La ventaja será para Cipolletti, que quedó mejor ubicado y tendrá la posibilidad de cerrar los playoffs como local y en caso de igualdad en el global, pasará a la próxima fase.

Igual para eso faltará. Primero habrá cruces por el primer ascenso y luego empezará la Reválida, cuando cuatro equipos queden eliminados en los cruces de cuartos de final. La ida en el "José Alberto Valle" se jugará el fin de semana del 5 de octubre y siete días más tarde definirán en "La Visera de Cemento" de Río Negro.

Primer ascenso - Cuartos de final

Ciudad de Bolívar vs. San Martín (Formosa)

Argentino de Monte Maiz vs. Gimnasia (Chivilcoy)

Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Deportivo Rincón

Atlético Rafaela vs. Olimpo (Bahía Blanca)

Descensos

Los equipos que perdieron la categoría fueron: Gutiérrez de Mendoza, Estudiantes de San Luis, Crucero del Norte y Ben Hur de Rafaela.

