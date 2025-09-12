Kimberley mostró su mejor cara en el cierre de la Zona Campeonato

Pareció otro Kimberley. El conjunto de Mariano Mignini jugó su mejor partido en la Zona Campeonato cuando ya no tenía nada que pelear y cuando tuvo enfrente al puntero de la zona. Sorprendió a Ciudad de Bolívar en el "José Alberto Valle" y se impuso por 2 a 0.

Seguramente mucho ayudó el tempranero gol de Santiago Castillo, que se elevó más que nadie en un tiro de esquina y la puso en el ángulo derecho, lejos del alcance de Buscardi que sólo atinó a mirar. Con la desventaja, la visita creció y empezó a manejar la pelota pero sin generar peligro en el arco de Diego Aguayo. El juego se fue calentando, la pierna fuerte tomó protagonismo y hasta el cierre siguió equilibrado y hasta estuvo más cerca el local del segundo.

La segunda parte no cambió. A un equipo repleto de suplentes, Diego Funes le metió cambios que no trajeron las soluciones esperadas. Todo se desarrollaba en un juego trabado, sin situaciones, pero la expulsión de Di Bello le dio algo de expectativa al tramo final. Sin embargo, concentrado para aguantarlo, Kimberley golpeó en una pelota parada en contra, el rechazo de Ullúa le cayó a Ríos que le ganó a Pérez y González y definió ante la salida del arquero para sellar el resultado.

Sólo hubo tiempo para una expulsión cruzada de Pucheta y Zárate, que no se dieron cuenta que por un partido sin mucho en juego, se perderán (al menos) un encuentro en lo que viene, de la recta final del torneo.