Kimberley sufrió otra derrota y terminará la segunda fase colista

De mayor a menor. La temporada de Kimberley entró en una meseta tras acceder a la Zona Campeonato de la que nunca pudo salir, perdió jugadores, acumuló derrotas y se hundió en el fondo de la table. Este domingo perdió sin atenuantes por 2 a 0 en su visita a Costa Brava de La Pampa y la próxima jornada recibe al puntero Ciudad de Bolivar, pero no le cambiará nada.

El encuentro fue parejo, sin demasiadas situaciones, pero se inclinó para el local en el complemento. En la etapa inicial, el "dragón" tuvo un dominio de la pelota pero no logró profundizar. Igual, Aguayo fue importante para mantener el arco en cero.

En el complemento, lo destrabó muy rápido Costa Brava, a los 10', después de haber avisado, lastimó tras un córner que encontró la apertura del marcador con Gutiérrez.

quedaba solo contra Agüero y Alferez que resolvieron casi todas bien. Antes de los 20', Agusín Alles definió mano a mano y selló la historia. No pasó demasiado más, salvo una expulsión por agresión mutua entre Vázquez y Amieva.

Con la clasificación a la primera instancia de playoffs consumada, los de Mignini cerrarán la segunda fase del certamen el próximo fin de semana en el “José Alberto Valle” frente al líder del grupo, Ciudad de Bolívar.

