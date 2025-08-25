Se abalanzó sobre una mujer que salía del cajero para robarle la plata

Un llamado al 911 permitió aprehender el domingo a la tarde a un joven que le robó 95 mil pesos a una mujer de 60 años cuando salía de un cajero automático en el centro, a solo una cuadra y media de la comisaría primera.

Fue personal de esa dependencia el que llegó al cajero ubicado en la avenida Independencia entre Belgrano y Rivadavia donde redujeron al sujeto que se abalanzó sobre la mujer y le sacó el dinero.

El imputado fue trasladado a la comisaría donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa.

En las próximas horas deberá declarar ante el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo en el marco de una causa por robo en grado de tentativa.