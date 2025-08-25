Cuenta DNI sumó para hoy un descuento especial en Supermercados: cómo aprovecharlo

Cuenta DNI sumó famosas cadenas de Supermercados a los beneficios de este mes. Qué beneficio está vigente hoy.

Cuenta DNI ofrece durante toda esta última semana del mes de agosto descuentos que pueden aprovechar sus más de 10 millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires, y varios de esos beneficios se pueden usar en Supermercados adheridos.

La lista de firmas de supermercados que se sumaron a los beneficios del Banco Provincia, con Cuenta DNI, para este mes de agosto incluye varias cadenas que tienen locales en la ciudad de Mar del Plata

Este lunes, en nuestra ciudad se podrá aprovechar por última vez en el mes del descuento en la cadena de Supermercados Día. Se trata de un 20% de descuento vigente todos los lunes del mes, con un tope de reintegro unificado de 8 mil pesos por día y por persona, que se alcanzan con 40 mil pesos en consumos. Usando este beneficio, a lo largo del mes se podrá ahorrar 32 mil pesos por persona.

También este lunes hay tres beneficios que te permiten ahorrar un 40%. Uno de ellos es el de Ferias y mercados: se trata de un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Otro de los beneficios que está en vigencia es el de Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

También está vigente el de Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $12.000 por mes (equivale a $30.000 en consumos).

Todos los supermercados con descuento con Cuenta DNI

Día: 20% de descuento los días lunes. Tope de reintegro unificado: $8.000, por día y por persona.

Toledo: 20% de descuento, los jueves. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Carrefour: 10% de descuento los días miércoles. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Acumulable con otras promociones vigentes.

Grupo El Nene: 15%, los martes. Tope de reintegro: $6.000 por fecha y por cuenta.

Supermercados Chacabuco, San Lorenzo, Súper 3, Actual, Supercano, CLC, 5mentarios y Sabor Criollo: 15% martes y miércoles. Tope de reintegro: $6.000 por semana y por cuenta.

La Amistad: 10%, los jueves, sin tope de reintegro.

ChangoMás: 20% de jueves a sábado, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.