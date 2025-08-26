No pierdas tiempo: cómo asociarse para poder ir a ver Aldosivi-Boca

Por disposición de Aprevide y pese al gran esfuerzo que hizo la dirigencia de Aldosivi y AFA para conseguir que asistan hinchas visitantes, finalmente solo se admitirá la entrada de socios del Tiburón y no habrá simpatizantes de Boca Juniors este domingo a partir de las 14:30 horas en el José María Minella.

La medida cayó como un baldazo de agua fría, ya que la AFA trabajó para permitir el ingreso de los simpatizantes visitantes, con el aval de ambas instituciones. Sin embargo, las autoridades de seguridad bonaerenses dieron marcha atrás y pusieron un freno a la posibilidad, sosteniendo la sanción contra el club marplatense.

La decisión se relaciona con distintos factores: en primer lugar, los recientes episodios violentos en Avellaneda, en el cruce entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, encendieron las alarmas y generaron un clima de desconfianza; a eso se suma la sanción que pesa sobre Aldosivi, castigado con tres fechas sin público en las populares y solo con socios tras una pelea interna de su barra en el duelo ante Newell’s. Esa sanción abarca los choques ante Belgrano, Boca y Argentinos Juniors.

Por esta razón las personas que quieran asistir al encuentro entre el "Tiburón" y el "Xeneize" podrán concurrir solo si se asocian al club del puerto. Para asociarte tenés que ingresar en http://socios.aldosivi.com o acercate a las oficinas en el predio deportivo o en Olavarría 2967. La gente se puede asociar hasta el día sábado y los horarios son:

Predio deportivo, de 10 a 16

Tienda Tiburón Olavarría, de 10 a 20

Actualmente la cuota de socio tiene un valor de 25 mil pesos por mes. Por otra parte la cuota social tanto para los jubilados como para menores tiene un valor de 19 mil pesos. Además está el plan de grupo familiar de socios que acceden a descuentos entre 10 y 35%. Socios menores de 5 años tienen la cuota bonificada al 100%.

Las personas ingresan como se hace habitualmente en los últimos partidos: con el QR y DNI en mano para el ingreso. Todos los socios (abono, popular y platea) ingresan por el sector sur.