Aldosivi quiere quedarse: agónico triunfo del "Tiburón" en el Florencio Sola

El equipo de Guillermo Farré le ganó sobre el final a Banfield y se jugará la permanencia el próximo fin de semana como local ante San Martín de San Juan.

En un partido en el que Aldosivi sufrió mucho, sobre el final con un polémico penal el equipo marplatense le ganó 1-0 a Banfield por la fecha 15 del Torneo Clausura y podrá definir la permanencia el próximo fin de semana en el José María Minella.

El equipo de Guillermo Farré tuvo un buen primer tiempo con algunas situaciones de gol creadas por Justo Giani y Giuliano Cerato pero no tuvo la efectividad necesaria para irse arriba en el marcador.

En la segunda parte, el equipo de Pedro Troglio cambió el semblante y lo dejó groggy al "Tiburón". Auzmendi y Mendes tuvieron contra las cuerdas al equipo marplatense pero Carranza se volvió gigante para evitar la apertura del marcador para el conjunto local.

Ante esta situación, Farré hizo algunos cambios que le permitieron a Aldosivi adelantar las líneas e ir en busca del triunfo. Preciado y Palavecino entraron enchufados y tuvieron las chances claras para llevar peligro al arco del "Taladro".

Sobre el final cuando parecía todo terminado, más precisamente a los 96 minutos, Meriano derribó en el área a Federico Gino y tras la revisión del VAR, Luis Lobo Medina cobró el penal. Seis minutos después, el propio Gino lo cambió por gol para darle el triunfo 1-0 a Aldosivi.

Con esta victoria, Aldosivi sumó su cuarto triunfo de los últimos cinco partidos y llegó a los 30 puntos en la tabla anual y le sacó dos puntos a San Martín de San Juan. Ahora esperará por el resultado de Godoy Cruz y deberá ganar el próximo fin de semana ante los sanjuaninos en el Minella para quedarse en Primera.