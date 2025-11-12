El partido más importante del año: Aldosivi busca salvarse y mantenerse en Primera

Este sábado a las 17 hs, el Tiburón recibe a San Martín de San Juan en el Minella. Si gana, asegura su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

El estadio José María Minella volverá a vibrar este sábado a las 17 horas. Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan en el último partido del Torneo Clausura, una verdadera final que definirá su futuro en la Primera División. El equipo marplatense depende de sí mismo: si gana, continuará en la élite del fútbol argentino y para eso el "Tiburón" necesitará también el aliento de toda su gente.

No se trata solo de un partido más. En el Puerto lo viven como una causa común, un compromiso con la historia y con el esfuerzo de generaciones que hicieron grande al club. Mantener el nombre de la ciudad en Primera es el objetivo que une a jugadores, cuerpo técnico e hinchas bajo un mismo grito: #MarDelPlataEnPrimera.

Desde el club convocaron a toda la familia auriverde a copar el estadio. “No se trata solo de ganar un partido: se trata de defender nuestra historia y de honrar el esfuerzo de toda una ciudad”, señalaron en el comunicado oficial. “Vamos todos juntos por el sueño, por la pasión y por seguir escribiendo la historia de nuestro club”, agregaron. La cita es clara: sábado, 17 horas, en el Minella.

Las entradas ya se encuentran disponibles con beneficios especiales. Los socios podrán ingresar con DNI sin necesidad de entrada y además retirar un bono sin cargo para invitar a una persona. Los no socios, por su parte, también recibirán un bono gratuito con la compra de su ticket.

Las boleterías estarán abiertas jueves y viernes en Olavarría 2967 de 10 a 20 hs y también en la Oficina de socios del Predio Deportivo jueves y viernes de 10 a 18 hs. Mientras que el sábado habrá remanentes en el Predio Deportivo hasta las 16 horas.

El club además brindó una serie de recomendaciones para evitar demoras en los accesos: llegar temprano, llevar el DNI y colaborar con el buen desarrollo del operativo de seguridad. Se espera un estadio colmado, con un clima de fiesta y apoyo total al equipo que buscará una victoria clave.

Este sábado, Aldosivi no solo defenderá su lugar en la tabla: defenderá su identidad, su historia y el orgullo de toda una ciudad futbolera. El Minella será testigo de una nueva página en la historia del "Tiburón", con el sueño intacto de seguir viendo a Mar del Plata en la Primera División del fútbol argentino.