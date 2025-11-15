¿Épico? Lo de Aldosivi es épico

ÉPICO: Del lat. epĭcus, y este del gr. ἐπικός epikós. Grandioso o fuera de lo común.

Desde hace mucho tiempo, en épocas de extremos buenos o malos, la palabra "épica" en el fútbol, se utiliza para todo. Incluso, para equipos gigantes que ganan un partido de visitante a nivel internacional o tienen que revertir un resultado normal. El verdadero significado de la palabra, es lo que consiguió Aldosivi hoy en el final del certamen, pero sobre todo en la recta final del Torneo Clausura en general. La salvación del "tiburón", enmarca perfectamente dentro de ese término.

Hace poco más de un mes y medio atrás, el 27 de septiembre, cuando Argentinos Juniors se impuso 2 a 0 en el Minella y le propinó la quinta derrota consecutiva, el destino parecía inamovible. Sin embargo, algo pasó, algo cambió. Los marplatenses fueron a Santa Fe a enfrentar al puntero Unión y, cerca del final, se trajeron tres puntos de oro que, no sabían, iban a empezar a cambiar la historia.

Atrás de eso llegó el 2 a 0 contra Huracán en el "José María Minella", merecido, contundente y lo que parecía una utopía, se empezó a convertir en una ilusión. La caída con Racing, días después, injusta, por 1 a 0, con un penal bien sancionado en contra pero con uno claro omitido a favor, no modificó demasiado. Dolió en lo matemático, pero dejó una sensación positiva de un camino que iba siendo el correcto.

El último tramo fue perfecto. El 3 a 1 como local con Independiente Rivadavia empezó a marcar que no era tan imposible lograr el objetivo, más allá que los rivales directos también iban sumando. El triunfo con Banfield, en el "Florencio Sola", sobre la hora, fue un guiño del destino. Los "creyentes" se dieron cuenta que en ese momento, se gestó la hazaña. Los más pesimistas, temieron a una sonrisa demasiado grande para quedarse en la orilla.

Llegó San Martín de San Juan al Minella y, como nunca en el torneo, la posibilidad de no depender de nadie. Aldosivi no dependía de nadie. O mejor dicho, dependía de Aldosivi, lo que puede ser un arma de doble filo. Se sufrió (mucho), se gozó (mucho más). Se consiguió el objetivo, se quedó en Primera.

Aldosivi fue épico, ÉPICO de verdad, y con mayúsculas.

