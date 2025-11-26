"Ese maldito momento": un héroe de Aldosivi anunció su retiro

Figura del ascenso y de la salvación. Más allá de algún error, siempre tuvo actuaciones destacadas y, aún en el partido decisivo frente a San Martín de San Juan, tuvo respuestas brillantes que ayudaron a que su equipo se mantenga en partido y terminara consiguiendo su gran objetivo. Además de un excepcional arquero, Aldosivi despide a un verdadero líder. Capitán con todas las letras, querido y respetado por compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes a hinchas. A los 44 años, Joge Carranza cerró su carrera con la tranquilidad del deber cumplido y lo único que recibe es cariño y admiración de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir planteles con él.

La decisión llegó en el momento justo. Aunque nunca se sabe cuándo es el momento,el "Loco" no se puede reprochar nada. El 1° de junio superó el récord histórico de Hugo Orlando Gatti y se convirtió en el jugador más longevo en jugar un partido en Primera División con 44 años y 25 días. Al final, su última función alargó más ese número y finalizó en 44 y 192. ¡A ver quién se anima!

Su carrera es reconocida por propios y extraños y, lo más importante, dentro de cada uno de los grupos que integró en su Instituto de Córdoba, Godoy Cruz, Atlético de Rafaela, Ferro, Colón, Correcaminos de México, entre otros. Su versión final fue en Aldosivi: dos temporadas. En una fue la figura del equipo que logró el ascenso a la Primera División; en la otra, fue determinante en el que batalló y alcanzó la permanencia en la máxima categoría.

Días atrás, el entrenador Guillermo Farré había dicho que quería contar con Carranza para lo que venía, pero también avisó que la idea era buscar otro arquero para competir. Lo del DT está bien y quizá el "Loco" sabía que todo podía ser cuesta arriba. Y se fue por la puerta grande: titular, capitán y con el objetivo cumplido. Qué más. Ahora a disfrutar la vida y, seguramente, en poco tiempo tenerlo nuevamente en el fútbol, pero del otro lado de la línea.