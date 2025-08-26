Un aperitivo argentino fue reconocido como los mejores del mundo por la guía Taste Atlas

Amargo Obrero, clásico aperitivo oriundo de Rosario, alcanzó el tercer puesto en el ranking mundial de bebidas herbales de la prestigiosa guía internacional Taste Atlas. La publicación destacó su sabor intenso y su larga tradición, ubicándolo entre los 90 brebajes más reconocidos a nivel global.

Esta bebida, declarada patrimonio cultural de la ciudad en 2017, fue creada en 1887 por los inmigrantes italianos Pedro Calatroni y Hércules Tacconi como una alternativa a los licores dulces consumidos por la clase alta. Desde entonces se la conoce como “el aperitivo del pueblo argentino” y símbolo de la clase trabajadora.

El informe de Taste Atlas describe al Amargo Obrero como un aperitivo de color marrón oscuro, con marcado sabor a hierbas y notas cercanas al regaliz. En su etiqueta y en la iconografía histórica, se destacan símbolos vinculados al movimiento obrero, como espigas, herramientas de trabajo y un puño en alto.

“Este nuevo logro nos llena de orgullo porque no sólo refleja su trayectoria e historia con más de 135 años, sino que también demuestra que este aperitivo rosarino continúa vigente y conquistando nuevas generaciones”, señaló Solana Baccile, Category Manager de Aperitivos de Grupo Cepas, la empresa que actualmente fabrica el Amargo Obrero.