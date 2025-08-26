Torturaron hasta matar a su hijo de un año: tenía hematomas, mordeduras y pinchazos con agujas

León Ehydrian Aquino tenía un año y seis meses y vivió un calvario en su casa de Villa Mitre, dentro del partido bonaerense de Berazategui, hasta que el septiembre de 2021 fue asesinado brutalmente. Por lo pronto, mañana comenzará el juicio oral contra su mamá y la pareja de ella, que se erigen como los principales acusados. El informe forense indicó que el pequeño tenía hematomas, mordeduras en el cuello y pinchazos con agujas en distintas partes del cuerpo.

Al mismo tiempo, hallaron una aguja oxidada dentro de su cadáver, que podría haberle provocado una infección grave en la sangre. La autopsia descartó por completo la versión inicial que brindaron su madre, Yésica del Carmen Aquino, de 36 años; y su novio, Roberto Carlos Fernández, de 33. Ambos habían indicado que el fallecimiento se produjo como un accidente doméstico: aseguraron que se había ahogado con un vaso de leche, pero la investigación desarmó rápidamente esa coartada.

Ese mismo fin de semana, los dos adultos fueron detenidos y ahora enfrentan cargos graves: Aquino está acusada de homicidio agravado por el vínculo, premeditación, ensañamiento y alevosía, mientras que Fernández será juzgado por homicidio calificado. Un familiar que vivía en el mismo terreno que los acusados contó que el día de la muerte del menor oyó gritos y peleas. Instantes después, el menor fue llevado al hospital El Cruce de Florencio Varela.

Los médicos notaron que León tenía evidentes signos de violencia y murió días después. Tras el fallecimiento, la fiscal Gabriela Mateos ordenó la autopsia al cuerpo y la detención de los presuntos responsables. El pariente que rompió el silencio ya había advertido anteriormente situaciones de maltrato. “La venía denunciando cuando noté que pasaba esto con los otros cinco hijos de ella. Los otros nenes empezaron a hablar cuando los dos estuvieron presos, estaban amenazados”, sostuvo.

Por otra parte, el sujeto mencionó que, como métodos de tortura, "ahogaban" al niño con una mamadera y, en la cuna, "le hacían comidas de pan a unas hormigas negras para que lo mordieran". Por otra parte, lo bañaban con agua fría "y lo ponían contra la ventana para que tuviera frío". A los otros pequeños, en ocasiones, no les daban de comer y "los dejaban solos por días".