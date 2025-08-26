Impactante: alumno de una escuela técnica cayó al vacío desde un segundo piso

Un alumno se cayó de una altura aproximada a un segundo piso en la escuela técnica 360 del barrio Cura, de la ciudad de Rosario. El adolescente fue llevado por una ambulancia del Sies al hospital de Niños Víctor J. Vilela. Suspendieron las clases en el turno tarde del establecimiento.

De acuerdo a lo informado a diferentes medios locales, un estudiante de 15 años de la escuela ubicada en Jorge Cura al 2300, habría saltado un muro que divide las escuelas primaria y secundaria y se cayó al vacío.

Según los primeros datos recogidos en el lugar, el alumno se precipitó al vacío y cayó al suelo parado, sufriendo traumatismos varios. Una ambulancia del Sies lo atendió y trasladó al Vilela.

Docentes, padres y alumnos del establecimiento estaban conmovidos y sorprendidos por lo sucedido. No se dictan clases esta tarde.