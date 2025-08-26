Susto en el microcentro: una explosión reventó una ventana y cayeron vidrios desde un 8° piso

Un accidente casero generó momentos de preocupación en el microcentro de Mar del Plata, y por el siniestro debió intervenir bomberos y médicos del Same.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.30 en el octavo piso de un edificio de Córdoba 1988, en el edificio Eiffel XVII, cuando según pudo averiguar 0223, explotó una olla a presión en una cocina. "La verdad es que fue un estruendo muy grande y automáticamente empezaron a caer vidrios desde arriba, a tal velocidad que uno de los pedacitos se clavó en el techo de un auto. Imaginate si justo pasaba una persona caminando", contó un testigo a este medio.

A la vez que acudió una dotación de bomberos del Cuartel Centro, una ambulancia del Same atendió a la ocupante del inmueble, una mujer de 20 años, que se encontraba en estado de shock, aunque sin heridas.

Asimismo, la joven vivió momentos de desesperación porque luego de la explosión, habían desaparecido dos de sus gatos. Afortunadamente y luego de unos minutos, los felinos aparecieron.