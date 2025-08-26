Amenazó con matar a conductor de Uber para robarle el auto

“Frena hermano porque te mato”. Esa fue la frase que le quedó grabada al chofer de la aplicación Uber que la noche del pasado 3 de julio fue asaltado por una pareja armada que le sustrajo el Chevrolet Corsa y se dio a la fuga: el autor del hecho fue detenido en las últimas horas por personal policial.

La investigación que hizo personal de la DDI permitió identificar al sujeto que ese día, en la calle Rauch Bis y Roca tomó del cuello al denunciante y lo amenazó. Tras hacerlo bajar del rodado, su pareja se hizo cargo del volante y se dieron a la fuga.

Tiene 38 años.

Con los datos recabados por el personal del Gabinete de Automotores de la DDI, la fiscal Lorena Hirigoyen solicitó una orden de allanamiento y detención que se hizo efectiva en las últimas horas en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Bolivia y Bolívar.

Allí aprehendieron al sujeto de 38 años y secuestraron un celular que será peritado en las próximas horas. En el marco de una causa por robo agravado, el imputado quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.