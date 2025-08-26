Enduro: dónde habrá cortes de tránsito y qué líneas de colectivos se verán afectadas
Se esperan unos 500 competidores para la segunda fecha del Campeonato Mundial de Carreras de Arena.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Municipalidad de General Pueyrredon informó que, con motivo del Enduro de Invierno 2025, se dispusieron cortes de tránsito desde las 0 del viernes hasta las 0 del lunes. Las restricciones alcanzan la zona costera y varios accesos, entre ellos: Patricio Peralta Ramos y Libertad, Patricio Peralta Ramos e Ituzaingó, Independencia e Ituzaingó, Necochea y Salta, Brandsen y Salta, French y Jujuy, Jujuy y Berutti, 20 de Septiembre y Río Negro, y Santa Cruz y España.
En el sector norte también habrá cortes en Charlone y Strobel, Rejón y Liniers, Juan A. Peña y Rocha, Falkner y Charlone, Falkner y Liniers, Cardiel y Liniers, Concepción Arenal y Gutiérrez, Valencia y Gutiérrez, López de Gomara y Gutiérrez, Florisbelo Acosta y Dardo Rocha, Constitución y Derqui y en el Acceso Norte y Gutiérrez.
A raíz de estas modificaciones, se implementarán cambios en los recorridos de las líneas 221, 581, 555 y 553. En todos los casos, las unidades desviarán por calles alternativas como Guido, Libertad, Independencia, San Juan y Patagones para retomar su recorrido habitual una vez superada la zona de obra.
Este sábado 30 y domingo 31 de agosto, las playas del norte serán escenario de una nueva edición del Enduro de Invierno, competencia que reúne a más de 500 pilotos de nivel internacional en un circuito de 4,2 kilómetros entre La Perla y Puerto Cardiel. La carrera será transmitida por Fox Sports y en vivo y gratis por YouTube, con el antecedente de haber alcanzado 130.000 espectadores conectados en 2024.
El evento no solo incluirá la acción en pista: habrá un paseo gastronómico, feria de emprendedores y espectáculos musicales con J Rei, el sábado, y Valentino Merlo, el domingo, además del show de freestyle de Monster Energy. En ambas jornadas musicalizará DJ Jefa.
El intendente Guillermo Montenegro destacó que la competencia contribuye a desestacionalizar el turismo y posicionar a Mar del Plata como ciudad de eventos todo el año, mientras que el secretario Fernando Muro subrayó que la decisión de sostener el Enduro genera trabajo e impulsa el perfil deportivo y turístico de la ciudad.
Leé también
Temas
Lo más
leído