Enduro: dónde habrá cortes de tránsito y qué líneas de colectivos se verán afectadas

La Municipalidad de General Pueyrredon informó que, con motivo del Enduro de Invierno 2025, se dispusieron cortes de tránsito desde las 0 del viernes hasta las 0 del lunes. Las restricciones alcanzan la zona costera y varios accesos, entre ellos: Patricio Peralta Ramos y Libertad, Patricio Peralta Ramos e Ituzaingó, Independencia e Ituzaingó, Necochea y Salta, Brandsen y Salta, French y Jujuy, Jujuy y Berutti, 20 de Septiembre y Río Negro, y Santa Cruz y España.

En el sector norte también habrá cortes en Charlone y Strobel, Rejón y Liniers, Juan A. Peña y Rocha, Falkner y Charlone, Falkner y Liniers, Cardiel y Liniers, Concepción Arenal y Gutiérrez, Valencia y Gutiérrez, López de Gomara y Gutiérrez, Florisbelo Acosta y Dardo Rocha, Constitución y Derqui y en el Acceso Norte y Gutiérrez.

A raíz de estas modificaciones, se implementarán cambios en los recorridos de las líneas 221, 581, 555 y 553. En todos los casos, las unidades desviarán por calles alternativas como Guido, Libertad, Independencia, San Juan y Patagones para retomar su recorrido habitual una vez superada la zona de obra.

Este sábado 30 y domingo 31 de agosto, las playas del norte serán escenario de una nueva edición del Enduro de Invierno, competencia que reúne a más de 500 pilotos de nivel internacional en un circuito de 4,2 kilómetros entre La Perla y Puerto Cardiel. La carrera será transmitida por Fox Sports y en vivo y gratis por YouTube, con el antecedente de haber alcanzado 130.000 espectadores conectados en 2024.

El evento no solo incluirá la acción en pista: habrá un paseo gastronómico, feria de emprendedores y espectáculos musicales con J Rei, el sábado, y Valentino Merlo, el domingo, además del show de freestyle de Monster Energy. En ambas jornadas musicalizará DJ Jefa.

El intendente Guillermo Montenegro destacó que la competencia contribuye a desestacionalizar el turismo y posicionar a Mar del Plata como ciudad de eventos todo el año, mientras que el secretario Fernando Muro subrayó que la decisión de sostener el Enduro genera trabajo e impulsa el perfil deportivo y turístico de la ciudad.