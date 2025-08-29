Joaquín Poli, la esperanza argentina en el Enduro: "Vamos a dar todo para estar en lo más alto"

Las pruebas fueron buenas y se ilusiona. El nuevo formato, la división de categorías y el conocimiento del terreno lo ubican como uno de los candidatos y la gran esperanza argentina en el Enduro de Invierno 2025 que se pone en marcha este viernes en las playas de Mar del Plata. Joaquín Poli tuvo una gran actuación en la edición pasada, cuando subió al podio, esta vez va por más.​

A diferencia del año pasado, la carrera forma parte del Campeonato Mundial, por lo que cobra aún más relevancia. "Es una de las fechas más importantes del año, sin dudas, por lo que es el evento en sí . La carrera está buenísima, han hecho unas reformas en la pista que están muy buenas, muy divertidas . Así que, bueno, hoy tenemos que salir a probar y ya mañana en la carrera", analizó.

Pensando en lo que viene, reconoció que el objetivo de siempre es "trata de dar lo mejor, después los resultados vendrán, si es que sí o no, pero siempre pechando con todo". Además. destacó que "este este año se da diferente, dividen las categorías, así que vamos a ser un poco menos . Así que la carrera seguramente se va a dar muy diferente a lo que lo que fue el año pasado. V amos a dar todo para estar lo más alto posible".​​​​​​​​​​​​​​​

Respecto a los representantes que llegan desde europa, valoró que " son de los mejores pilotos del mundo en arena , se desenvuelven muy bien en este terreno, así que contento de tener la posibilidad de aprender de ellos e intentar ganarles".

Obviamente, no dejó de destacar el paisaje y la posibilidad de correr en Mar del Plata, con la postal que le da a la carrera. "Es hermoso, se ve en las fotos, en los videos, es un espectáculo aparte, el show que da, la cantidad de gente que viene aprovechando la entrada gratis, tener la posibilidad de ver un evento de esta magnitud nos pone muy contentos" , finalizó.



