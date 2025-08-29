Tras la primera jornada, cómo sigue el Enduro de Invierno este sábado
Mirá la programación completa de pruebas y shows.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una vez finalizada la primera jornada del Enduro del Invierno 2025, que empezó este viernes con un impresionante show de Valentino Merlo y diferentes pruebas sobre la arena, te contamos cómo continúa el cronograma para este sábado.
La competencia internacional se adelantó a este viernes debido a los pronósticos del tiempo que advertían de un fuerte temporal de Santa Rosa, que iba a perjudicar tanto a los pilotos como al público, presente en el sector costero.
Durante la mañana de este viernes, los motores empezaron a rugir con un espectacular show de Freestyle, que asombró al público, que bien temprano empezó a ocupar los alrededores para disfrutar de las primeras exhibiciones.
La programación para este sábado se confirmó de la siguiente manera:
7 hs: Apertura del predio.
De 7 a 10: Colocación de transponders.
De 8 a 12: Inscripción y administrava general en el circuito.
7.30 hs: Parque cerrado Motos Grupo 1 “Pro Division”.
8 hs: Parque cerrado Motos Grupo 2 “Amateur Division”.
08:45 hs: Parque cerrado ATVs.
10 hs: Cierre de Parque Cerrado.
10.45 hs: Apertura oficial del evento.
11 hs: Manga 1 - Motos Grupo 1“Pro Division” (35 min + 1 vuelta).
12.15 hs: CarreraMotos - Grupo 2 “Amateur Division” (35 min + 1 vuelta).
13.15 hs: Parque cerrado Motos Grupo 1 “ “ Pro Division” Pro Division” (20 min.).
13:30 hs. Monster Energy Freestyle Show.
13.35 hs: Cierre de Parque Cerrado.
14:30 hs: Manga 2 - Motos Grupo 1“Pro Division” (35 min + 1 vuelta).
15:30 hs: Show en vivo: J Rei.
16:30 hs: Carrera ATVs Grupo 1 + Grupo 2 (35 min + 1 vuelta).
17.30 hs: Entrega de premios al resto de las categorías.
19 hs: Cierre definitivo de actividades.
