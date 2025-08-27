El rugby mundial llora la muerte de un exAll Blacks: investigaba los golpes en la cabeza en su deporte

Una vez más, el deporte mundial está conmocionado por la muerte de un deportista. En este caso, Shane Christie, exfigura de los All Blacks y quien debió retirarse joven debido a las conmociones cerebrales que sufría producto de los golpes recibidos en la cabeza durante su carrera. Por eso, una vez que dejó de jugar, se dedicó a investigar y concientizar sobre los efectos a largo plazo de los traumatismos de cráneo que se producen en el deporte.

Shane fue jugador de los All Blacks, los Highlanders, Tasman y los Maori All Blacks. Fue hallado sin vida en Nueva Zelanda y, aunque la policía indicó que la causa está en proceso de investigación, los principales medios del país oceánico informan que se habría tratado de un suicidio.

En 2017 había abandonado la práctica del rugby por los graves síntomas derivados de repetidas conmociones cerebrales. Desde entonces, se dedicó a impulsar la investigación y la concientización sobre los efectos a largo plazo de los traumatismos craneales en el deporte. Él mismo había reconocido sospechar que sufría encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad neurodegenerativa que también ha sido documentada en jugadores de fútbol americano.

