Fue solo un susto: el duro golpe que conmocionó al rugby marplatense

Lucas Cedarry sufrió un fuerte impacto durante el encuentro entre IPR Sporting y San Ignacio Rugby. El partido fue interrumpido y el jugador permanece en observación, aunque se encuentra estable.

Este sábado, durante el partido de Primera entre San Ignacio Rugby e IPR Sporting, el jugador Lucas Cedarry protagonizó un momento de extrema tensión al sufrir un fuerte golpe que obligó a detener el juego para brindarle atención médica inmediata.

La rápida reacción de sus compañeros, el cuerpo técnico y el equipo médico fue clave para controlar la situación. Cedarry fue asistido en el campo y posteriormente trasladado a un centro de salud marplatense, donde recibió atención especializada. Afortunadamente, los primeros informes médicos confirmaron que el jugador se encuentra estable y sin complicaciones de gravedad.

Desde IPR Sporting emitieron un comunicado oficial en el que informaron que Cedarry permanecerá en observación durante 48 horas como medida preventiva. “Está consciente, de buen ánimo y en condiciones generales estables”, aseguraron desde el club, llevando algo de tranquilidad a la comunidad ovalada de Mar del Plata.

San Ignacio Rugby, por su parte, destacó públicamente el accionar inmediato de todos los involucrados en la atención del jugador y envió sus deseos de pronta recuperación. “Más allá de la rivalidad, lo más importante siempre es la salud y el bienestar de los jugadores”, expresaron desde la institución verde.

Horas después del hecho, Cedarry grabó un breve mensaje en video para agradecer el apoyo recibido y llevar calma a sus compañeros, familiares y a todos los seguidores del rugby marplatense. El mensaje fue difundido por los canales oficiales del club y replicado en redes sociales, generando una ola de alivio en el ambiente deportivo local.