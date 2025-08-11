La mejor noticia: el jugador de Sporting fue dado de alta

No pasaron ni 48 horas y una imagen que fue tan conmocionante y generó un momento de extrema tensión, ya quedó en el pasado y devolvió la tranquilidad a Lucas Cedarry, su familia y todos los amantes del rugby. El jugador de Sporting fue dado de alta este lunes y continuará en su domicilio con la recuperación tras el fuerte golpe sufrido frente a San Ignacio en un encuentro de Primera División de la Unión de Rugby de Mar del Plata.

Lo más valorable que dejará este fin de semana será la importancia de conocer primeros auxilios y tener las herramientas para reaccionar y poder asistir rápidamente a una persona que está sufriendo un paro cardiorespiratorio. Ezequiel Etcheveste ya ganó. El rugbier de San Ignacio fue el primero en ver lo que sucedía y no dudó en practicarle RCP después de un golpe por el que quedó inconsciente y le produjo convulsiones en un momento de extrema tensión en el campo de juego.

Los cuerpos médicos de ambos equipos terminaron de controlar la situación y lo trasladaron a una clínica para realizar los estudios correspondientes y poder quedarse tranquilos. Afortunadamente, Lucas no tuvo lesiones severas y este lunes le dieron el alta para que pueda irse a su casa, tras casi 48 horas en observación.

