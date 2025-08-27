Abrió hace 10 meses, le robaron 10 veces: encontraron al ladrón en la chimenea

La inseguridad golpea una vez más a un bodegón de la avenida Rafael Núñez al 5.500 de la zona norte de Córdoba. En la madrugada de este miércoles sufrieron el décimo robo en apenas 10 meses desde su apertura.

El delincuente ingresó tras romper un vidrio y forzar un ventiluz del techo. Se activó la alarma y la Policía llegó rápidamente al lugar. Tras un operativo de más de 10 minutos, lograron atraparlo escondido dentro de la chimenea, aferrado a unos cables con una mochila con siete botellas de vino, que había intentado llevarse.

En diálogo con la prensa local, Ariel, dueño del local, expresó su bronca e impotencia: “Ya hace rato vengo diciendo que uno se va a acostar esperando que no suene el teléfono, pero otra vez la Policía me llamó para avisar que había alguien adentro del local”.

“Hay mucha impotencia, mucha bronca. Nos cuesta llegar a fin de mes, pero al menos esta vez lo atraparon. Igual, te van sacando todas las ganas y la esperanza de que esto cambie”, expresó aunque destacó el accionar policial.

Lo que más indignó al propietario fue la actitud del ladrón una vez detenido. “Un poco más se nos reía en la cara. Dijo ‘ah, esta vez perdí, listo’”, relató y siguió: “No solo que te roban y te hacen daño, sino que está esa impotencia. Algo tiene que cambiar”.

En diciembre del año pasado, cuando el comercio tenía dos meses de antigüedad, ya había sufrido dos robos. En una de esas ocasiones, los delincuentes se habían tomado hasta los helados dentro del local.