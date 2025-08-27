Detuvieron a la madre de una famosa vedette: la acusan de prostituir mujeres

La madre de la vedette fue aprehendida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, bajo la acusación de formar parte de una red que capturaba a mujeres y luego las obligaba a prostituirse. La organización ilegal operaba en, por lo menos, las ciudades de La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario.

Según creen los investigadores, la mamá de la exvedette -recordada esta última por una presunta relación extramatrimonial con Santiago Bal- cumplía un rol clave en la logística de la red. Además, se encargaba de producir el material audiovisual que luego era publicado en portales de "acompañantes sexuales".

"Ojalá en 100 vidas más me toque la misma mamá", escribió Paleo en su cuenta de Instagram hace poco menos de un año.

Durante el operativo, se llevó a cabo la detención de otras tres personas, mientras que doce mujeres fueron rescatadas. Las autoridades creen que las víctimas eran obligadas a rotar cada diez o quince días entre las localidades mencionadas, siendo trasladadas en micros de larga distancia.

Tras ser asistidas por los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, las mujeres liberadas -todas de entre 22 y 45 años- denunciaron que la estructura de crimen organizado les retenía el 90% de las ganancias y, como si fuera poco, les exigía pagos de hasta $90.000 por los "books" fotográficos que realizaba la madre de la mediática.

Quiénes fueron los otros detenidos en el procedimiento

La presunta líder de la organización, Noelia Elizabeth Ávalos, fue detenida en la ciudad de Berazategui, donde coordinaba los encuentros de las víctimas de explotación sexual a través de un call center.

En otro de los 15 allanamientos realizados en distintos distritos donde se sospecha que operaba la red, fue detenido Carlos Molina, señalado como socio y regente de tres prostíbulos. En tanto, en la misma zona del conurbano bonaerense donde había sido arrestada Ávalos, también fue detenida Noelia Macarena Lacuadra, presunta responsable de las publicaciones en internet.

Noelia Elizabeth Ávalos, Carlos Molina y Noelia Macarena Lacuadra, aprehendidos durante los allanamientos.

Los operativos arrojaron como resultado el secuestro de computadoras, celulares, cámaras, cuadernos con anotaciones, máquinas de contar dinero, preservativos, ropa interior erótica, contratos de alquiler y más de 20 mil dólares en efectivo.