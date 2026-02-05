Insólito: violó la domiciliaria y lo encontraron escondido dentro de un freezer

Un operativo policial en la provincia de Chaco culminó con la insólita detención de Víctor Manuel Romero, un prófugo que intentó ocultarse dentro de un freezer viejo para evitar ser capturado. El procedimiento fue realizado por efectivos motorizados en la zona del basural municipal de Quitilipi tras recibir información precisa sobre su paradero. El hombre se encontraba prófugo tras haber violado el régimen de prisión domiciliaria, beneficio que ya había incumplido previamente en otras oportunidades.

Al verse rodeado en una precaria chanchería, el sospechoso, apodado como el "Chino", abandonó su cama improvisada y se introdujo en el electrodoméstico apagado para intentar pasar inadvertido. Los policías advirtieron la maniobra de inmediato y lograron arrestarlo antes de que pudiera intentar una nueva huida hacia el monte. El sujeto ya tenía antecedentes de haber escapado incluso fuera de los límites provinciales, trasladándose junto a su familia hacia Corrientes a pesar de la prohibición.

Las autoridades definirán la nueva condena.

Qué ordenó la Justicia tras el frustrado escape

Tras la exitosa recaptura, el Juzgado de Ejecución Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña ordenó su detención inmediata y el traslado a una unidad penitenciaria convencional. El incumplimiento reiterado de las condiciones impuestas por la Justicia provocó la revocación automática de cualquier beneficio previo que el detenido ostentara hasta ese momento. Ahora, el imputado deberá enfrentar nuevas causas judiciales derivadas de su fuga y de la resistencia que opuso durante el tiempo que permaneció oculto.

El comisario a cargo del operativo destacó la importancia de la colaboración ciudadana para localizar al delincuente en una zona de difícil acceso y visibilidad. El caso generó repercusión en los medios locales debido al método desesperado que eligió el prófugo para evadir el cerrojo policial en plena madrugada. Romero quedó finalmente a disposición de las autoridades, quienes definirán su condena definitiva considerando el agravante de sus reiteradas violaciones al sistema de control domiciliario.