Insólito: una peluquería ofrece "cortes de pelo para therians"

Un insólito pizarrón colocado en la vereda de una peluquería se volvió viral tras exhibir una lista de precios con una diferenciación sumamente particular. El cartel detalla que el costo para humanos es de 15 mil pesos, mientras que para los denominados therians el valor se reduce a 8 mil pesos. La imagen, acompañada por un dibujo de una figura con rasgos animales en posición agazapada, captó de inmediato la atención de los vecinos del local.

La referencia a los therians generó desconcierto entre los peatones, ya que el término identifica a personas que se sienten vinculadas espiritualmente con animales. Mientras algunos interpretaron la propuesta como una estrategia publicitaria creativa para atraer nuevos clientes, otros se mostraron sorprendidos por la audacia del anuncio callejero. El contraste de tarifas y la simbología utilizada convirtieron al comercio en el centro de las miradas.

La imagen del anuncio fue furor en las redes sociales

En las redes sociales, la fotografía del anuncio de un local en Tucumán acumuló rápidamente miles de reacciones divididas y comentarios sobre la originalidad de la propuesta comercial. Muchos usuarios destacaron el ingenio del peluquero para destacar su negocio en un mercado competitivo a través del humor y la cultura contemporánea. Para otros, la iniciativa resultó tan polémica como extraña, alimentando debates sobre las nuevas identidades y su visibilidad en los espacios públicos cotidianos.