Presentación oficial del Torneo M25 del Náutico que comienza el domingo

En las instalaciones del Club Náutico Mar del Plata (CNMP), se llevó adelante la presentación del Torneo de la ITF M25 sobre polvo de ladrillo que contará con cuadro principal de 32 jugadores y que se realizará desde el 31 de agosto y hasta el 6 de septiembre.

Cabe mencionar que durante la rueda de prensa estuvieron presentes Juan Agra, presidente del CNMP, como así también Daniel Larreina, director del torneo y presidente de la Federación Atlántica de Tenis (FAT) y Hernán Febrro, presidente de la subcomisión de tenis del CNMP.

Juan Agra

En este marco, el presidente del CNMP comenzó resaltando la importancia de que este evento tan importante sea organizado por el club, lo que además potencia el deporte y el turismo en la ciudad de Mar del Plata. "Este torneo entregará 30 mil dólares en premios, se televisará por DeporTV y habrá programación especial desde TEN, nuestro canal de streaming, como así también es importante mencionar que el ganador y quienes lleguen a instancias finales, obtendrán puntos para el ranking internacional", indicó.

"Estamos trabajando para que además de los socios, el público en general pueda venir a ver todo el desarrollo del torneo de manera abierta y gratuita, aparte de darle un espacio preferencial a la prensa tanto local como nacional que ya confirmó la cobertura del torneo", detalló Agra.

Daniel Larreina

El director del torneo, a su turno, manifestó que "son muy pocos los torneos de este nivel en Argentina, por lo que traerlo al CNMP es un gran logro y sin dudas será el evento de tenis más importante para el club en años y también para la ciudad".

Hernán Febrro

Por otra parte, el presidente de la subcomisión de tenis del CNMP no dejó pasar la oportunidad para destacar que "dentro de los participantes tendremos tenistas dentro del top 350 del ranking mundial, como así también dos ex top 100 en competencia, como es el caso del peruano Juan Pablo Varillas (60° en 2023) y el argentino Nicolás Kicker (78° en 2017)".

Ultimando detalles

Cabe mencionar que el Club Náutico Mar del Plata se encuentra por éstos días llevando adelante un gran despliegue con todas sus áreas trabajando para ultimar los detalles de cara al gran torneo de tenis. En este marco, Agra detalló que "el club dispondrá de una sala para jugadores junto al gimnasio, un mini-gym de activación y un espacio de calentamiento con media cancha asignada 30 minutos antes de cada partido".

Por su parte, Larreina precisó también que "el salón superior de la cancha uno será sede del supervisor de la ITF y de la organización, mientras que otro espacio se destinará a los árbitros y voluntarios", al tiempo que aclaró que "el equipo arbitral contará con jueces nacionales y un supervisor internacional".

