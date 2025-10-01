Quién es el tenista argentino nominado para el Salón de la Fama de la ITHF

El mejor tenista argentino de los últimos 20 años, Juan Martín Del Potro, quedó como uno de los candidatos para la Clase 2026 del Salón de la Fama del Tenis Internacional (ITHF), en la categoría jugador, según dio a conocer este miércoles el organismo a través de un comunicado oficial.

Además del tenista nacido en la ciudad de Tandil, están nominados el exnúmero uno del mundo de la ATP, Roger Federer, y la ex número dos de la WTA, Kuznetsova. Delpo, en caso de ser elegido, integrará el grupo selecto en el que ya se encuentran dos glorias del tenis nacional: Gabriela Sabatini (desde 1991) y Guillermo Vilas (desde 2006).

Para que Juan Martín Del Potro, o cualquiera de los otros nominados, ingrese al Salón de la Fama del Tenis tendrá que recibir el 75 por ciento de votos del Grupo Oficial de Votación (integrado por periodistas, historiadores y otros miembros del organismo). Además, el público también podrá emitir su sufragio en la web del organismo hasta el viernes 10 de octubre, en tanto que los resultados se darán a conocer en noviembre próximo.

A lo largo de su carrera profesional que duró 17 años, Del Potro consiguió un total de 22 títulos, entre los que se destaca el US Open 2009 y también obtuvo dos medallas olímpicas (bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016). En 2016 lideró al equipo de Argentina que consiguió la primera y única Copa Davis de la historia.

