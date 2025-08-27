Video: entraron a una cochera de Punta Mogotes y se robaron una moto

Otro grupo de delincuentes al acecho en el barrio Punta Mogotes de Mar del Plata. Esta vez, actuaron de madrugada y el blanco fue la cochera de un edificio de donde sustrajeron una moto.

El hecho se registró alrededor de las 3 de este miércoles en un edificio ubicado en avenida De los Trabajadores al 2700. En las imágenes a las que accedió 0223, se puede ver a un grupo de tres delincuentes que merodean en el estacionamiento en busca de objetos de valor.

"Anoche entraron a mi edificio y me robaron la moto con toda impunidad después de romper el portón de ingreso", contó la víctima, de 38 años, a este medio.

Los sujetos permanecieron en el interior poco más de 3 minutos, tiempo suficiente para romper el candado de la moto Honda Wave 110 roja dominio A 160 PUI que estaba estacionada y llevársela a tiro.

"La tenía hace un año y medio. La usaba para ir a trabajar, entrenar y volver a casa", lamentó la damnificada. Cualquier información, comunicarse al 2235321797.