Punta Mogotes: volvía a su casa en bici y motochorros le pegaron con un arma en la cabeza para robarle

Un violento robo sufrió una mujer que volvía a su casa en bicicleta cuando circulaba por el barrio Punta Mogotes. Delincuentes le cruzaron la moto en la que circulaban y le pegaron con un revolver en la cabeza para robarle.

El hecho sucedió el domingo minutos antes de las 19.30 en Guiraldes al 1700 y quedó captado por la cámara de seguridad de una casa de la cuadra. En las imágenes a las que accedió 0223 se puede ver que en el instante previo una familia ingresaba su auto al garage de su casa.

A bordo de una moto Honda Tornado una pareja de delincuentes giró abruptamente en U para interceptar a una mujer que regresaba en bicicleta a su casa. Uno de ellos descendió del rodado, le pegó un culatazo en la cabeza y le arrebató la mochila que llevaba consigo.

"Cuando la vieron que estaba sola en su bicicleta fueron por ella, le apuntaron con un arma y le pegaron en la cabeza. No hay patrulleros en la zona, solo delincuentes. Los vecinos estamos aterrados", afirmó a 0223 uno de los habitantes de la zona.

Tras caer al piso, la víctima recogió su bicicleta y continuó su viaje.