Punta Mogotes: volvía a su casa en bici y motochorros le pegaron con un arma en la cabeza para robarle
Sucedió el domingo por la tarde justo cuando una familia terminaba de guardar el auto en su cochera. "Los vecinos estamos aterrados", afirmaron.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un violento robo sufrió una mujer que volvía a su casa en bicicleta cuando circulaba por el barrio Punta Mogotes. Delincuentes le cruzaron la moto en la que circulaban y le pegaron con un revolver en la cabeza para robarle.
El hecho sucedió el domingo minutos antes de las 19.30 en Guiraldes al 1700 y quedó captado por la cámara de seguridad de una casa de la cuadra. En las imágenes a las que accedió 0223 se puede ver que en el instante previo una familia ingresaba su auto al garage de su casa.
A bordo de una moto Honda Tornado una pareja de delincuentes giró abruptamente en U para interceptar a una mujer que regresaba en bicicleta a su casa. Uno de ellos descendió del rodado, le pegó un culatazo en la cabeza y le arrebató la mochila que llevaba consigo.
"Cuando la vieron que estaba sola en su bicicleta fueron por ella, le apuntaron con un arma y le pegaron en la cabeza. No hay patrulleros en la zona, solo delincuentes. Los vecinos estamos aterrados", afirmó a 0223 uno de los habitantes de la zona.
Tras caer al piso, la víctima recogió su bicicleta y continuó su viaje.
