Usurparon un terreno, instalaron una casilla y el lote era municipal

En la ciudad de Villa Gesell las autoridades procedieron a frenar un intento de usurpación y concretaron el desalojo de una casilla que un grupo de personas había instalado en un terreno propiedad de la comuna.

El operativo para desarmar la estructura instaurada en el lote municipal se llevó adelante con la intervención de empleados de la Secretaría de Seguridad y de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos local.

Los operarios procedieron al desalojo luego de la intervención de las fiscalías N° 6 y 7 y del Juzgado de Garantías de la ciudad de Villa Gesell.

Según advirtieron desde el área de seguridad de la comuna geselina, habrá más acciones en los próximos días a partir del trabajo realizado por la justicia.